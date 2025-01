TERMOLI-SAN SALVO. Un gruppo di iscritti all’UniTre di San Salvo in visita a Termoli. Giovedì 23 gennaio, provenienti da San Salvo e dintorni, un gruppo di 25 iscritti all’UniTre della città abruzzese che quest’anno conta 360 iscritti con 58 corsi è arrivato nel pomeriggio a Termoli. Nel primo pomeriggio hanno visitato il Planetario presso l’Istituto Nautico della nostra città e poi, dalle ore 18 alle ore 20, il presidente dell’Archeoclub di Termoli, Oscar De Lena che li attendeva nel piazzale del porto, dopo i saluti alla loro presidentessa Maria Di Nardo, al vicepresidente Donato Di Ienno e alla segretaria Selena Berardi, ha accompagnato i gentili ospiti in visita al nostro Borgo Antico facendo innamorare i partecipanti alla storia della nostra città. Il tour turistico si è concluso per andare a cena in un ristorante di Termoli per far gustare loro un ricco menù a base di pesce.



Il loro vicepresidente Di Ienno ha voluto ringraziare il presidente dell’Archeoclub, De Lena con questo suo messaggio:

‘Caro Oscar: voglio esprimere la mia gratitudine per la splendida esperienza che ci hai fatto vivere a Termoli. Grazie alla tua professionalità, passione e conoscenza approfondita del territorio, abbiamo avuto l’opportunità di scoprire angoli affascinanti e storie avvincenti che hanno reso il nostro viaggio davvero bello. Il tuo entusiasmo e la tua capacità coinvolgente ci hanno permesso di apprezzare ancora di più le meraviglie di Termoli, facendoci sentire non solo turisti, ma veri esploratori della città. La tua disponibilità, la tua simpatia e l’impegno ha reso ogni momento speciale. Speriamo di poter tornare presto a Termoli e di poter vivere altre esperienze guidate da te.

Un caro saluto ed un abbraccio, a presto: Donato Di Ienno’.