Il 25esimo anniversario dell’ordinazione di don Gianfranco Mastroberardino

TERMOLI. Oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, ricorre il 25esimo anniversario dell’ordinazione presbiterale di don Gianfranco Mastroberardino, parroco della chiesa di Maria Santissima del Monte Carmelo in Termoli.

Con un pensiero augurale il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, il Presbiterio e tutta la comunità diocesana si uniscono con grande gioia e in comunione di preghiera in questo momento speciale per lodare e ringraziare il Signore Gesù Cristo del dono della vocazione e del servizio vissuto da don Gianfranco con fede, amore e sensibilità pastorale.

Un ministero che, tra le altre cose, lo impegna nell’associazionismo come Assistente unitario e del Settore Adulti dell’Azione Cattolica diocesana.

Le parole del salmo 109: “Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore” illuminino e custodiscano sempre il cammino di don Gianfranco con un rinnovato slancio e una speranza viva in questo importante anno giubilare.

Alle 18 di oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, S.E. Mons. Gianfranco De Luca presiederà la solenne celebrazione eucaristica di ringraziamento nella chiesa parrocchiale.