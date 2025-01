“Il falco di Karachi”, la mostra di Elisa Caldana arriva al Macte

TERMOLI. Dal 14 febbraio, il pubblico avrà l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica all’interno della mostra Il Falco di Karachi, presso il Macte di Termoli. Un progetto artistico della scultrice e cineasta Elisa Caldana, che affronta temi di grande attualità come la salvaguardia delle specie in via di estinzione, i diritti degli esseri viventi e le implicazioni sociali e ambientali legate all’addomesticamento della fauna selvatica.

L’esposizione, che sarà inaugurata il 14 febbraio dalle ore 18:00 alle 20:30, presenta una serie di opere ispirate al falco Laggar, una specie endemica del Pakistan, India e Myanmar, oggi minacciata di estinzione. Attraverso una riflessione profonda sul rapporto tra l’uomo e la natura, Caldana esplora i complessi processi che si attivano quando una creatura selvaggia è costretta in cattività, diventando una metafora per ragionare su potere, inquinamento e diritti, temi che vanno ben oltre la dimensione animale.

La mostra è il frutto di una collaborazione internazionale, che ha visto coinvolti numerosi partner tra Europa e Pakistan, tra cui la Vasl Artists’ Association di Karachi e la Jan van Eyck Academie di Maastricht, e si inserisce nel contesto del programma Italian Council (2023), promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Il 15 febbraio, dalle 16:00 alle 18:00, si terrà un incontro con l’artista e il curatore Bruno Alves de Almeida, un’occasione per approfondire il lavoro e la riflessione che ha portato alla realizzazione delle opere in mostra.

Elisa Caldana, nata nel 1986 a Venezia, attualmente residente a L’Aia, è una figura di spicco nel panorama dell’arte contemporanea. Dopo gli studi alla Städelschule di Francoforte e alla Jan van Eyck Academie, ha sviluppato un linguaggio che mescola scultura, film e scrittura, portando alla luce le questioni sociali e ambientali più urgenti del nostro tempo.

La mostra, che ha il patrocinio dell’Ambasciata del Consolato Generale del Regno dei Paesi Bassi, è parte della collezione del Macte, Museo di Arte Contemporanea di Termoli.

Un’occasione da non perdere per riflettere sulle connessioni tra l’essere umano, la natura e il potere, attraverso una narrazione visiva che interroga il nostro presente e il nostro futuro.