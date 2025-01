“Jamme Bbelle”: due commedie inaugurano il festival del teatro 

SAN GIULIANO DI PUGLIA/LARINO. Casacalenda, anni ’60, in casa di don Vincenzo e donna Stella, in uno dei suggestivi vicoli di Piano San Giovanni, si sviluppa il primo atto di “Gesù Merije”, che trae spunto da una delle tradizioni più amate: la tavola di San Giuseppe. Nel secondo atto della commedia si parlerà invece delle avventure/disavventure del netturbino Vincenzo e della sua sgangherata famiglia, sul palco dell’auditorium Mete di San Giuliano di Puglia, sabato 18 gennaio alle 19, gli artisti dell’associazione “Sine Die”, nata a Casacalenda nel 2006 da un gruppo di amici appassionati di teatro dialettale. Una storia lunga 18 anni, sempre nel solco della commedia napoletana tra Eduardo e Peppino De Filippo, passando per Scarpetta e con il linguaggio che da universale si trasforma in”locale” proprio per riportare il pubblico a teatro e avvicinare il più possibile i giovani a questo affascinante mondo.

Il giorno dopo alle 18, presso il teatro Risorgimento di Larino, “Gli Squinternati”, compagnia di Rodi Garganico, porteranno invece in scena lo spettacolo “E che domenica!”, ovvero la divertente storia di Antonio, piccolo impiegato, ossessionato da un personaggio immaginario che riuscirà in tutti modi a rendere davvero “indimenticabile” la sua unica giornata di riposo. La commedia brillante sarà diretta da Giuseppe Tavani.

Il primo weekend della terza stagione di Jamme BBelle, tra Molise, Puglia e tradizione partenopea, si preannuncia quindi davvero scoppiettante, per info e prenotazioni: nic.licursi@gmail.com, 327 956 6623.