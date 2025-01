La casa dello scrittore Francesco Jovine acquistata dal comune di Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Dopo anni di trattative, nella giornata di ieri, venerdì 17 gennaio, il Comune di Guardialfiera ha concluso l’acquisto della casa dello scrittore Francesco Jovine, grazie all’impiego delle risorse provenienti dal proprio bilancio comunale. La storica dimora, che risale al 1902 e si trova in Via Romeo Carlo, rappresenta un importante punto di riferimento culturale e simbolo della tradizione letteraria del Molise.

Francesco Jovine, nato a Guardialfiera il 9 ottobre 1902, è stato uno degli intellettuali più significativi del Novecento italiano, autore di opere che ancora oggi influenzano la letteratura e il pensiero critico. La sua casa natale, ora acquisita dal Comune, è stata oggetto di un lungo processo di trattativa con gli eredi dello scrittore, culminato ieri con l’acquisto ufficiale.

La valorizzazione della casa di Jovine avrà un grande valore simbolico e culturale, non solo per Guardialfiera, ma per tutta la regione Molise, contribuendo a mantenere viva la memoria di uno degli autori più importanti della letteratura molisana.