“La rivolta contro il podestà fascista”, l’incontro a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. L’Università delle Tre Età di Montenero organizza un nuovo incontro storico-culturale intitolato “La rivolta contro il podestà fascista a Montenero di Bisaccia (8-9 settembre 1931)”, che si terrà sabato 18 gennaio alle ore 18:00 presso la Sala consiliare di Piazza della Libertà.

L’incontro prende il nome dall’omonimo saggio vincitore del premio Lapenna 2024 a firma di Lorenzo Di Stefano, dottore di ricerca in Storia contemporanea e assegnista di ricerca presso La Sapienza. A dialogare con l’autore sarà la professoressa Maria Teresa Bracone, esperta di storia locale, che con UniTre conduce diversi corsi e laboratori sull’argomento.

Dall’introduzione: “il saggio ha l’obiettivo di ricostruire nel dettaglio le vicende relative alla rivolta popolare avvenuta a Montenero di Bisaccia nel settembre 1931 contro le autorità fasciste del comune basso-molisano. Tale avvenimento, in ambito storiografico, non era stato finora indagato in maniera sistematica ed approfondita. La pubblicazione intende colmare la lacuna, oltre a fornire una solida base documentale al fine di organizzare delle iniziative di public history, che possano auspicabilmente culminare con l’apposizione di una lapide commemorativa dell’avvenimento, in occasione del centenario nel settembre 2031, in memoria delle tre vittime e dei protagonisti della rivolta.”

Il dibattito attorno a questo documento e alle vicende esposte nello stesso rappresenterà dunque un’importante occasione per approfondire un capitolo cruciale e ancora poco noto della storia del paese e della regione, analizzato attraverso fonti storiche e riflessioni inedite.

L’ingresso è libero e aperto a tutti.