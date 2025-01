Lunga carriera, grandi successi: il saluto a Mario Di Vito, comandante del Nas

TERMOLI. È un giorno speciale per Mario Di Vito, luogotenente dei Carabinieri, comandante del Nas di Campobasso, che dopo decenni di servizio lascia la sua uniforme per godersi la meritata pensione. Nato il 14 gennaio 1965 a Torino e residente a Termoli, Di Vito ha dedicato la sua vita alla sicurezza e al benessere della collettività

Formazione e carriera

Mario Di Vito ha costruito le basi della sua carriera con una solida istruzione: dopo aver conseguito il diploma tecnico-industriale presso l’I.T.I.S. di Termoli nel 1984, ha intrapreso un percorso formativo presso la Scuola Sottufficiali Carabinieri di Velletri e Firenze (1986-1988). Ha successivamente ottenuto una laurea in Scienze dell’Amministrazione presso l’Università degli Studi di Siena e una specializzazione in “Antisofisticazione e Sanità” nel 1992.

Il suo percorso lavorativo è iniziato nel 1986 presso il Battaglione Carabinieri “Sicilia” di Palermo, dove ha partecipato alle operazioni connesse al Maxi-Processo contro la mafia. Nel 1988 ha prestato servizio a Mercato S. Severino (SA), ricoprendo per alcuni mesi il ruolo di Comandante interinale. Dal 1993 al 1997 è stato assegnato al NAS Carabinieri di Ancona, per poi trasferirsi al NAS Carabinieri di Campobasso, di cui ha assunto il comando nel novembre 2016.

Riconoscimenti e onorificenze

La carriera di Di Vito è stata costellata da numerosi riconoscimenti, a testimonianza del suo valore e della sua dedizione. Tra i più importanti:

Croce d’Argento per anzianità di servizio (2002)

Attestato di Pubblica Benemerenza della Protezione Civile per l’impegno durante il terremoto e l’alluvione in Molise (2002-2003)

Croce d’Oro con Torre per anzianità di servizio (2011)

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferito dal Presidente della Repubblica (2017)

Distintivo di merito Covid-19 (2020)

A questi si aggiungono numerosi apprezzamenti ufficiali espressi dalla scala gerarchica per le attività svolte con professionalità e spirito di servizio.

Una vita dedicata alla famiglia e alla comunità

Di Vito non è solo un uomo d’azione, ma anche un padre e marito devoto. Coniugato dal 1990 con la signora Giuseppina Rieti, è padre di due figlie, Viviana e Serena, entrambe medico-veterinarie. La sua vita personale riflette la stessa dedizione e impegno che ha sempre dimostrato nel suo lavoro.

Verso un nuovo capitolo

Mario Di Vito lascia un’eredità fatta di valori, competenza e passione. Il suo contributo resterà indelebile nella memoria di colleghi e cittadini. Domani sarà l’occasione per celebrare non solo il termine di una carriera brillante, ma anche l’inizio di una nuova fase della vita.

Buona pensione, luogotenente Di Vito!