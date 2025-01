MONTENERO DI BISACCIA. Marco Greco ammesso tra i candidati agli ordini sacri.

Domenica scorsa, 5 gennaio 2025, nella chiesa di San Matteo Apostolo di Montenero di Bisaccia, si è svolta la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca, con il rito di ammissione tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato del seminarista Marco Greco. Una tappa importante per il giovane di 26 anni, originario di Montenero, del cammino vocazionale che lo porterà nei prossimi anni a diventare, sostenuto dalla grazia di Dio, prima diacono e poi presbitero.

Un momento denso di significato in un contesto di preghiera e di grande commozione, avvenuto alla presenza del vescovo, dei sacerdoti, dei seminaristi dell’Almo Collegio Capranica di Roma, della famiglia Greco, della comunità diocesana di Termoli-Larino, del sindaco di Montenero, Simona Contucci e di quanti hanno voluto condividere la funzione animata dal coro riunito della comunità pastorale.

Dal senso più profondo del Natale “dell’anima”, monsignor De Luca ha ricordato la bellezza di una vita accolta sotto la luce della fede, vissuta da pellegrini in questo anno giubilare che offre anche l’opportunità di riscoprire il senso della propria esistenza personale e comunitaria per renderci consapevoli che c’è un dono, un Dio-amore che ti aspetta e ti accompagna sempre. Rivolgendosi commosso a Marco Greco ha detto “Cosa hai imparato in questi anni per la tua vita?

Che Dio è fedele al suo progetto”. Un invito ad affidarsi al Signore Gesù Cristo, ad aprire il cuore di ciascuno, a dire “eccomi” come ha fatto il giovane seminarista, per vivere così a fondo la vocazione di ogni persona. Buon cammino Marco!