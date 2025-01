Open Day Vaccinale: la giornata di prevenzione

TERMOLI. Oggi, sabato 18 gennaio 2025, si sta svolgendo l’Open Day Vaccinale organizzato dal Dipartimento Unico di Prevenzione dell’Asrem, un’iniziativa volta a tutelare la salute della popolazione molisana e a garantire un facile accesso alle vaccinazioni.

L’evento, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che, senza necessità di prenotazione, si sono vaccinati gratuitamente contro influenza, Covid-19 e pneumococco. I centri vaccinali di Campobasso, Isernia e Termoli continueranno a essere aperti fino alle 16:00 per offrire un’opportunità importante di protezione per la comunità.

Questa iniziativa rappresenta una scelta di responsabilità verso se stessi e gli altri, garantendo una maggiore sicurezza personale e collettiva, riducendo l’afflusso ai pronto soccorso e prevenendo complicazioni legate alle malattie stagionali.

L’Asrem invita tutti i cittadini a non sottovalutare l’importanza delle vaccinazioni, sottolineando che anche se si sono già avuti episodi simil-influenzali, non è mai troppo tardi per vaccinarsi.