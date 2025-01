Pagine di Speranza: alla Biblioteca diocesana la linguista Anna Maria Rossi

LARINO. “La polifonia della speranza nella mistica del Novecento: alcune voci” è il tema del terzo incontro del ciclo “Pagine di Speranza” organizzato alla Biblioteca diocesana “Monsignor Biagio D’Agostino” in via Seminario a Larino. Ospite di sabato 11 gennaio 2025, alle 16, sarà la professoressa Anna Maria Rossi, linguista.

Il tema degli incontri culturali di quest’anno accoglie quanto suggerito a tutta la Chiesa da Papa Francesco in occasione del Giubileo del 2025 dedicato proprio alla speranza.

Ogni mese ci sarà un appuntamento, che spazierà in varie dimensioni della storia, della fede, dell’arte e della società al quale tutti sono invitati a partecipare.

Per informazioni: don Claudio Cianfaglioni, direttore della biblioteca diocesana – claudio.cianfaglioni@gmail.com

«Nell’anno in cui Papa Francesco, con il Giubileo del 2025, invita tutti i cristiani ad essere pellegrini di speranza, anche la nostra Biblioteca Diocesana desidera accogliere e fare proprio questo prezioso suggerimento del Papa, proponendo un itinerario attraverso la lettura di alcune pagine di speranza».

Così don Claudio Cianfaglioni, direttore della Biblioteca Diocesana “Mons. Biagio D’Agostino” della Diocesi di Termoli-Larino, introduce il nuovo ciclo di incontri intitolato, per l’appunto, Pagine di speranza, in programma presso la sede della Biblioteca a Larino nel corso dell’anno pastorale 2024-2025.

«Quando all’inizio del mese di gennaio 2022 – spiega don Claudio – il nostro Vescovo Gianfranco De Luca ha inaugurato la nuova sede della Biblioteca Diocesana a Larino, ci ha caldamente raccomandato che essa diventasse non solo un “contenitore” di libri, ma anche un vivace laboratorio culturale a servizio di tutto il territorio diocesano. È nato così il progetto culturale intitolato: Un libro per coltivarsi: una serie di incontri, in compagnia di libri e autori, per coltivare la propria interiorità».

«Ci accompagneranno in questo viaggio – prosegue don Claudio – autori, opere, capolavori della letteratura e del pensiero che, attraverso le loro pagine e le loro riflessioni, sono stati e continuano ad essere testimoni e artefici credibili di speranza: la virtù che apre varchi, spalanca orizzonti e rende più vivibile il presente».

La serie di incontri prenderà il via sabato 5 ottobre 2024 alle ore 16 con il prof. Giovanni Salmeri, docente di filosofia presso l’Università di Roma Tor Vergata, che intratterrà i presenti con un intervento dal titolo: Madeleine Delbrêl: «Una speranza proporzionata alla miseria del mondo».

Nel corso dell’anno si susseguiranno mese per mese interventi su Dante, Leopardi, Thomas Merton, San Francesco, Montale, il libro dei Salmi, alcune voci della mistica del Novecento…

Tutti gli incontri, con ingresso libero, si svolgeranno presso la Biblioteca Diocesana di Termoli-Larino in Via Seminario, a Larino.