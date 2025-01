Portocannone riaccende la tradizione della “Pasquetta”

PORTOCANNONE. La tradizione della Pasquetta è diffusa in numerose località e comunità del basso Molise. Tra queste, quella di Portocannone, dove, nella serata di ieri, un gruppo di amici ha voluto riaccenderla.

«La tradizione è legata alla questua del solstizio d’inverno ed alle sue forme di propiziazione legate a credenze pre-cristiane ed antichi riti di fertilità, nello stesso tempo per l’aspetto religioso della stessa si annuncia di casa in casa la venuta del Messia – ha ricordato il sindaco, Francesco Gallo – grazie a tutti voi per quest’iniziativa che deve necessariamente coltivarsi, insieme a tutte le altre, per riallacciare quel legame con il passato che la nostra comunità non deve mai perdere!»