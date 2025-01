Prevenzione e lotta all’omofobia e transfobia, la soddisfazione della commissione di Pari Opportunità

CAMPOBASSO. La presidente della Commissione Parità e Pari opportunità della Regione Molise, Giusi Di Lalla, a nome di tutti i Commissari, ha espresso soddisfazione per l’approvazione nella seduta di ieri da parte del Consiglio regionale della mozione sulla prevenzione e la lotta all’omofobia e alla transfobia.

Una posizione espressa con forza e mediante voto unanime -ha detto ancora la Presidente Di Lalla- da parte del massimo consesso legislativo regionale su temi di particolare interesse e sensibilità della Commissione che mi onoro di presiedere. Non possiamo, quindi, che condividere e fare nostra -ha continuato la Di Lalla – l’impegno a “promuovere un programma di politica di pari opportunità per la prevenzione, il contrasto e il superamento delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere”.

Come pure siamo perfettamente in linea con gli altri impegni che l’atto di indirizzo affida al Presidente della Regione e alla Giunta regionale. Vista l’unità di intenti, e non potrebbe essere diversamente, riconfermiamo -ha concluso la Presidente- la nostra piena disponibilità a dare ogni contributo sia all’Assemblea regionale che alle Giunta nell’intraprendere iniziative che vanno nella direzione di affermazione i principi cardini delle pari opportunità e nella prevenzione prima e lotta poi all’omofobia e transfobia in ogni loro forma”.