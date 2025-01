Sant’Antonio Boys pronti al canto più tradizionale

PETACCIATO. Sono in corso gli ultimi giorni di prova per la tradizione del canto di Sant’Antonio Abate a Petacciato. Giovedì 16 Gennaio 2025 “I Sant’Antonio Boys” sono pronti a esibirsi in case private e locali pubblici del paese per la rappresentazione del Sant’Antonio Abate.

Una delle tradizioni più sentite a Petacciato. Forse quella che meglio ne testimonia l’identità.

E’ l’anima popolare di una comunità che spazia tra storia e cultura.

È la festa di Sant’Antonio Abate che catalizzerà tutta la cittadinanza che ogni anno attende con ansia questa tradizione che ha radici antiche.

Un gruppo spontaneo di cantori eseguirà la rappresentazione de “Lu Sand’ Andunije” in cui faranno rivivere, lungo le vie della città, nelle case e in luoghi pubblici, le tentazioni di Sant’Antonio da parte del demonio, alla presenza di eremiti, musicanti e cantori.

Il calendario con tutti gli appuntamenti della serata:

Ore 17:00 PALAZZO DUCALE BATTILORO (Castello) Piazza Belgioioso n°19;

Ore 17:45 CENTRO SOCIALE COMUNALE L’INCONTRO in Via Tremiti n°7;

Ore 18:30 L’OASI BAR dei F.lli Aurelio e Walter RAPONE presso Piazza Jovine n°1;

Ore 19:15 Bar 46 9 CAFE’ di Nicolino & Letizia presso Viale Pietravalle n°52;

Ore 20:00 Azienda Agricola “MARCUCCI Livio” presso contrada Marozza;

Ore 20:45 “ASSOCIAZIONE TORRE VIOLANTE” in contrada MONTEBELLO a Montenero di Bisaccia;

Sant’Antonio benedici ogni luogo, benedici gli animali e anche noi cristiani!

I festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate una volta erano molto sentiti, in quanto la civiltà contadina, per così dire, “si appellava” al Santo affinché proteggesse il bestiame, base dell’alimentazione e del lavoro nei campi. Particolare era l’usanza di apporre le immaginette del santo nelle stalle a protezione degli animali e delle persone.