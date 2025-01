Sant’Antonio: il canto itinerante del gruppo “Tradizioni Amiche”

TERMOLI. Domani sera, giovedì 16 gennaio, grande attesa per il canto del Sant’Antonio, che verrà portato in giro dal gruppo folk canoro musicale “Tradizioni Amiche”, che celebra i 40 anni dalla prima uscita nelle ricorrenze devozionali della seconda decade di gennaio.

Di seguito l’itinerario del Sant’Antonio:

Ore 15.45 RSA OPERA SERENA

ORE 16.15 CENTRO SOCIO EDUCATIVO SAN DAMIANO

Ore 17.40 Via Montecarlo

Ore 18.30 Fine Corso Nazionale (presso la statua di Carlo cappella)

Ore 18.50 Corso Umberto

Ore 19.10-19-20 Piazza Monumento

Ore 20.00 Sede Associazione Contrade Termoli Nord – Contrada Colle della Torre

A seguire tradizionale giro per le case di campagna nelle periferie di Termoli

La tappa a fine Corso alla statua di Carlo cappella è per omaggiare la sua in quanto nel 1985 fu promotore della Nascita di questo gruppo, non si chiamava così, ma era un gruppo di amici coadiuvati da Carlo Antenucci, tuttora colui che rappresenta il santo, allora presidente dell’ex Associazione emigranti M.A.R.E. di Termoli.