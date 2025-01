“Squilli di Trombetta”, il weekend sportivo termolese tra imprese, lotte e riscatti

TERMOLI. Un weekend di emozioni per lo sport termolese, tra vittorie esaltanti, prestazioni di carattere e battaglie ancora aperte. Dal parquet al campo da calcio, passando per il volley, le squadre della città hanno dato spettacolo, dimostrando talento, determinazione e orgoglio. Ecco i voti e i giudizi sulle loro ultime performance.

AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI: VOTO 9,5.

Nonostante una formazione rimaneggiata e le assenze di Tersillo e Rupys per influenza, l’Air Basket ha affrontato la trasferta di Mola di Bari con gli uomini contati, portando comunque a casa un risultato prezioso. L’obiettivo era rimanere agganciati alla zona play-in e la missione è stata compiuta con successo.

Mercoledì sera la squadra tornerà in campo per la penultima giornata di regular season su un parquet ostico come quello della Cestistica Benevento, desiderosa di riscattare la sconfitta subita all’andata sulla sirena. Ma la squadra di coach Marinelli ha dimostrato di sapere affrontare le big del girone: basta chiedere a Monopoli, Brindisi, allo stesso Benevento e all’Adria Bari.

Indipendentemente dal risultato del prossimo match, quanto fatto finora dall’Air Basket resterà comunque straordinario. Pur essendo una matricola, ha giocato con la maturità di una squadra esperta, dimostrando di meritare ampiamente il palcoscenico della Serie B.

CAMPIONATO DI BASKET MASCHILE DR2, A.S.D. MOLISE BASKET YOUNG: VOTO 9.

La cantera dell’Air Basket riparte alla grande nel campionato DR2, superando 63-55 l’Aquila Pallacanestro in una sfida combattuta fino alla fine. I ragazzi di coach Sabetta hanno dimostrato grande carattere sul parquet del PalaSabetta, ottenendo una vittoria che li riporta in testa alla classifica, seppur in coabitazione con altre due squadre.

Un dato significativo per la prima squadra dell’Air Basket, che può contare su un vivaio di giovani talentuosi. Alcuni di loro hanno già esordito in Serie B, convincendo sempre più coach Marinelli. La tradizione cestistica termolese, insomma, continua a brillare.

CALCIO SERIE D, TERMOLI CALCIO 1920: VOTO 7,5.

Sfida delicata in chiave salvezza contro il Roma City, e il Termoli ha risposto alla grande. Nel primo tempo ha creato occasioni importanti, ma è stato punito allo scadere da una sfortunata autorete.

Nella ripresa, però, la squadra di Moscone è tornata in campo con grande determinazione. Il rientro di Cancello, insieme a Keità e a uno splendido Colarelli, ha dato nuova linfa ai giallorossi. Dopo un’occasione clamorosa con due conclusioni respinte sulla linea di porta, è stato proprio Keità a trovare il meritato pareggio con un tiro forte e angolato.

Anche i padroni di casa hanno avuto le loro chance, ma se nel calcio si potesse decretare una vittoria ai punti, il Termoli avrebbe certamente meritato i tre punti. La lotta salvezza è apertissima, e i giallorossi sono ancora in piena corsa.

VOLLEY SERIE D FEMMINILE, YO-GO GELATERIA: VOTO 7.

Dopo la sconfitta della scorsa settimana a Pescara, le ragazze di Costantino Palli si riscattano alla grande vincendo nettamente il derby contro l’Isernia.

Con questo successo, il Yo-Go Gelateria fa un passo avanti in classifica, guadagnando posizioni più tranquille. Ma la fase calda del campionato è alle porte: serviranno concentrazione e continuità per consolidare quanto di buono fatto finora.

CALCIO PROMOZIONE REGIONALE, G.S. DIFESA GRANDE TERMOLI 2016: S.V.

Assegnare un voto al Termoli 2016 ormai non ha più senso. La squadra attende solo la fine di un campionato complicato, con 11 partite ancora da giocare e numeri impietosi: ultima in classifica con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e ben 16 sconfitte, con una differenza reti di -50 (17 gol fatti e 67 subiti).

Più che analizzare i risultati, ora l’attenzione deve spostarsi sul futuro. La società dovrà ripartire con una programmazione solida, presumibilmente dalla Prima Categoria, valutando eventuali opportunità di ripescaggio. Ciò che va sottolineato è l’atteggiamento sportivo della squadra, che nonostante le difficoltà ha sempre onorato il campionato con correttezza e rispetto per gli avversari.

Michele Trombetta