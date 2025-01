Tradizioni Amiche: «Il quarantesimo Canto di San Sebastiano»

TERMOLI. Tutto pronto! «Il grande giorno è arrivato e noi del gruppo folk canoro musicale Tradizioni Amiche siamo super carichi più che mai quest’anno per il nostro 40° Canto del San Sebastiano! Per festeggiarlo una giornata, quella di oggi, domenica 19 gennaio 2025, con un programma ricco di momenti importanti:

Ore 10.30 SANTA MESSA

con il gruppo presso la Chiesa “Gesù Crocifisso” di Termoli (al termine della Santa Messa verrà eseguito il Canto Popolare con gli ex membri storici del gruppo presenti per l’occasione).



Ore 16.30 circa RSA OPERA SERENA



Ore 18.30 circa

Piazza Duomo (all’esterno davanti la Cattedrale in onore al Santo esposto all’interno)

Ore 19.00 FINE CORSO NAZIONALE (presso statua di Carlo Cappella, promotore storico del gruppo con momento celebrativo e ricordo fotografico)

Ore 19.30 circa

PIAZZA MONUMENTO

Chiusura finale nelle case di campagna presso famiglie alla periferia di Termoli.