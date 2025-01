“Una comunità si-cura”! Torna la “Scuola Popolare”

TERMOLI. Dopo gli incontri sul diritto all’abitare, sul lavoro dignitoso, sull’economia di guerra e la pace, sul diritto di migrare, giovedì 30 gennaio si terrà l’assemblea pubblica facciamo insieme ‘Scuola Popolare’. Sarà un’occasione per fare insieme un bilancio degli incontri del 2024, per raccogliere proposte e programmare i lavori del 2025.

L’appuntamento è alle 17.30 nei locali della parrocchia Il Sacro Cuore.

La “Scuola Popolare” è un progetto promosso dall’associazione Faced Ets con La Città Invisibile: uno spazio di formazione ed autoformazione aperto alla cittadinanza per cercare di comprendere insieme la portata dei grandi mutamenti epocali in corso e le ripercussioni di questi anche nei nostri territori e nelle nostre vite.

Il progetto nasce dalla convinzione, maturata in decenni di “lavoro sul campo” a contatto stretto e diretto con le persone in stato di emarginazione, che al lavoro quotidiano di cura vada necessariamente associato il lavoro culturale di contestualizzazione dei fenomeni e ricerca delle cause che generano e producono le marginalità.

La “Scuola Popolare” vorrebbe aprire un dibattito e la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.