I Vigili del fuoco portano un sorriso speciale al piccolo Stefano

GUGLIONESI. Un momento di grande umanità e solidarietà ha illuminato la giornata di ieri, 6 gennaio 2025, per il piccolo Stefano Pallotta, grazie ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli. Gli uomini in divisa, simbolo di coraggio e dedizione, hanno fatto visita al piccolo Stefano, regalando sorrisi e momenti di spensieratezza in un contesto di grande sfida.

Nella sua stanza, decorata con coperte colorate e personaggi dei cartoni animati, Stefano ha indossato con orgoglio l’elmetto dei suoi eroi, mentre i Vigili del Fuoco lo circondavano con calore e affetto. Un’immagine che testimonia non solo l’impegno operativo di questi uomini, ma anche la loro profonda sensibilità verso chi affronta situazioni difficili.

La famiglia Pallotta ha voluto esprimere un sentito ringraziamento:

“Vogliamo dire grazie di cuore ai Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli per la bella sorpresa fatta a Stefano. La vostra vicinanza e il vostro affetto hanno significato tanto per noi. Non siete solo eroi sul campo, ma anche nelle vite delle persone che toccate con i vostri gesti. Grazie per aver reso questa giornata speciale e per tutto quello che fate ogni giorno con dedizione e amore.”

Un incontro che resterà nel cuore di tutti, dimostrando che anche un semplice gesto può fare una differenza immensa nella vita di chi combatte ogni giorno con coraggio.



Alberta Zulli