Carburante agricolo agevolato: al via le domande

CAMPOBASSO. L’assessore regionale alle Politiche agricole Salvatore Micone comunica che le aziende agricole possono presentare istanza per richiedere l’assegnazione provvisoria di carburante agricolo agevolato per l’annualità 2025.

Le istanze, aventi ad oggetto la richiesta di assegnazione provvisoria del carburante agricolo nella misura

massima pari al 50% sul quantitativo ordinario assegnato in via definitiva nell’anno precedente, possono

essere inoltrate presso gli uffici Uma regionali ed i Caa convenzionati.

Dal calcolo sono escluse le assegnazioni integrative e supplementari eventualmente intervenute nel corso del 2024. Per entrambe le procedure si dovrà fare riferimento al manuale delle procedure vigente e alla modulistica allegata alla determina dirigenziale n. 49 del 08-01-2024. Nella stessa determinazione sono contemplate le procedure, con i relativi allegati, per la gestione delle ditte contoterziste. Le domande posso essere presentante entro non oltre il 31 maggio 2025.

Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: uma.cb@cert.regione.molise.it per la provincia di Campobasso, e uma.is@cert.regione.molise.it per la provincia di Isernia