Da otto mesi in Albania col servizio civile sulle radici arbereshe

TERMOLI. Non ci sono solo le rotte dei migranti dall’Italia all’Albania, per volerci agganciare alla realtà. Oppure quelle del turismo delle nuove frontiere.

L’Associazione InFormare sta attuando da circa otto mesi in Albania il progetto di servizio civile “Arbereshe …. nel sangue”. Marzia, Silvia, Paulo e Paride in qualità di operatori volontari stanno vivendo l’esperienza di Servizio Civile all’estero che permetterà loro di acquisire competenze e vivere un’esperienza di servizio nella solidarietà internazionale, crescita personale e professionale.

Grazie al lavoro incessante svolto da oltre un decennio teso al potenziamento della struttura associativa con adeguate professionalità, con risorse impiegate nella formazione continua e nella costruzione di reti con altri soggetti che operano nel settore del Servizio Civile Universale, oggi InFormare è l’unico Ente regionale che opera all’estero.

infatti, dalla collaborazione con una Associazione albanese di donatori di sangue di Tirana, di cui è legale rappresentante il dott. Natale Capodicasa, è nato il progetto che ha l’obiettivo

di favorire la pratica della donazione gratuita del sangue e dei suoi emoderivati coinvolgendo fasce di nuovi e stabili donatori in grado di assicurare l’autosufficienza di sangue in Albania.

I quattro operatori volontari svolgono la loro attività promozionale soprattutto nelle scuole, nelle Università, nei vari municipi di Tirana, presso le rappresentanze diplomatiche italiane, i vari altri centri albanesi più noti e le altre realtà associative che operano nel settore specifico.

Ma la “buona novella” è che tale progetto avrà un seguito poiché è in corso di pubblicazione il bando con scadenza 18 febbraio ’25 per un analogo progetto “Il sangue è vita!” finanziato dal Dipartimento.

La permanenza dei quattro operatori volontari a Tirana sarà di 10 mesi poiché i primi due mesi saranno dedicati in loco alla formazione generale e quella specifica.

È prevista una indennità giornaliera di 15 euro, in aggiunta all’assegno mensile di 507,30 euro, da corrispondersi per il periodo di effettivo servizio all’estero oltre alla fornitura del vitto e dell’alloggio. Le spese di trasporto per il viaggio di andata e ritorno dall’Italia a Tirana di inizio e fine progetto e per un viaggio di andata e ritorno intermedio sono a carico dell’Associazione InFormare.

Si ricorda che Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche e che a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l’assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche.

Infine, al termine del progetto verrà rilasciata la certificazione delle competenze ai sensi del d.lgs. 13/2013 dalla Università agli Studi della Basilicata.

Sui siti internet del Dipartimento www.politichegiovanili.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.

Per ulteriori informazioni occorre consultare il sito Internet: www.assinformare.org oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: info@assinformare.org oppure telefonare al seguente numero di cellulare: 338.8581337.