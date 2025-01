Fermate bus sulla Bifernina, allo studio soluzioni temporanee

CAMPOBASSO. Nella giornata di oggi, alle ore 11, si è svolta una riunione presso l’assessorato ai Trasporti della Regione Molise riguardante il delicato argomento delle fermate degli autobus lungo la Statale 647 (Bifernina). L’incontro aveva l’obiettivo di esplorare possibili soluzioni temporanee e di elaborare un piano temporale per garantire che le fermate, come quelle di Bivio Lucito, Bivio Guardialfiera, Bivio di Larino e Bivio di Guglionesi, siano conformi alle normative e in sicurezza.

L’incontro, promosso dalla UilTrasporti Molise, ha visto la partecipazione del Consigliere delegato ai Trasporti Roberto di Pardo, della dirigente del settore Dina Verrecchia, del sindaco di Guardialfiera Enzo Tozzi, e del tecnico della Motorizzazione Civile Giuseppe Rossi. Erano presenti anche la Segretaria Generale della Uil Molise Tecla Boccardo, il coordinatore Regionale della Uiltrasporti Molise Stefano Marinelli e il coordinatore provinciale Uiltrasporti Molise Nicola Gabriele Scafa. Purtroppo, era assente il tecnico dell’Anas, con il quale Di Pardo aveva già avuto un colloquio il giorno precedente.

Le autorità istituzionali si sono già dichiarate pronte a individuare soluzioni temporanee che proteggano sia gli autisti che gli utenti, considerando anche l’eventuale intervento della Polizia Locale per garantire la sicurezza durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri.

Nei prossimi giorni, le Parti Sociali saranno invitate insieme alla Motorizzazione Civile e all’Anas a un’ispezione tecnica delle fermate in questione. Inoltre, alla fine dell’incontro, si è discusso anche della proposta di un contratto integrativo che potrebbe fornire maggiore stabilità economica agli operatori di trasporto attivi sul territorio.