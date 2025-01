La vita difficile degli ambulanti, il nodo delle concessioni riguarda anche loro – Video

TERMOLI. Non solo opinioni sugli auspici del 2025 raccolti alla fiera di sabato scorso in piazza Giovanni Paolo II, a Termoli.

Un 2025 che dovrà sciogliere il nodo delle concessioni anche per categorie di cui poco si parla, come gli ambulanti, ad esempio, che sono i protagonisti di questo mondo “itinerante”, coprendo piazze e mercati.

Per una volta, il Molise mostra di avere un approccio più snello rispetto ad altre realtà, come quelle delle regioni limitrofe. Come sul nostro territorio arrivano esercenti e spuntisti da altre zone, così accade per gli ambulanti molisani, che viaggiano anche in altre località.

Occasione per conoscere quelle che sono le aspettative della categoria degli ambulanti, intervistando il rappresentante dell’Ana-Ugl per il basso Molise, Angelo Gioia, battagliero rappresentante, che non nasconde preoccupazione, con diretto riferimento a Puglia e Abruzzo.