Nodo fermate extraurbane: la Motorizzazione fa chiarezza

TERMOLI. Fare chiarezza sulla questione annosa delle fermate extraurbane sulla statale 647 “Bifernina”.

E’ questo l’intento avuto dal segretario regionale della UilTrasporti, Stefano Marinelli, che ha inviato una richiesta alla Motorizzazione civile, all’Anas, alla Polizia Stradale, oltre che alla Regione Molise, alla Sati e all’Ispettorato del lavoro.

«In riferimento alla nota inviata dall’Anas in data 7 novembre 2024 nella quale citava che le fermate del trasporto pubblico locale vengono autorizzate dalla Motorizzazione Civile su richiesta dei concessionari e con la partecipazione della Regione Molise, con la presente richiediamo un incontro con i responsabili degli enti riportati in indirizzo per una verifica delle fermate autorizzate riportate nel Pea».

L’ingegner Umberto Di Salvo, dalla Motorizzazione civile, ha messo nero su bianco che: «Nel caso specifico della Statale 647 le aree di fermata attualmente autorizzate, con nulla osta ai sensi dell’art. 5 del DPR n.753/80 rilasciato da questo Ufficio, sono le seguenti:

– Bivio Morrone del Sannio – SS647 km 43+200;

– Bivio Lupara – SS647 km 47+700 (direzione Campobasso-Termoli);

– Bivio Lupara SS647 km 47+700 (all’interno dell’area di servizio nella direzione Termoli-Campobasso).

E’ stato rilasciato il nulla osta anche per la fermata in prossimità dello Scalo Ferroviario FS di Portocannone al km 215+600 della SS87.

Le aree di fermata per le quali è stato rilasciato il nulla osta ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 753/80 possono essere liberamente consultate nel “PORTALE DELL’AUTOMOBILISTA” (AUTOTRASPORTO – RICERCA AREE DI FERMATA E NULLA OSTA).

Quanto sopra premesso questo Ufficio comunica che si rende disponibile, previo accordo per le vie brevi sulla data, all’ incontro richiesto dalla Uiltrasporti Molise».