Parte l’attività del gruppo di lavoro al Cae Stellantis

TERMOLI. Al via il lavoro del Cae Stellantis. Nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 gennaio i 37 componenti del neo costituito Comitato Aziendale Europeo (Cae) di Stellantis -di cui 8 italiani- riuniti ad Amsterdam per la prima sessione di lavoro hanno proceduto all’elezione del Comitato Ristretto di Negoziazione, del presidente, del vice presidente e del segretario dando così operativamente avvio ai lavori di questo importante organismo di rappresentanza dei lavoratori a livello europeo. Il gruppo di lavoro così costituito in tutte le sue articolazioni lavorerà per rendere concreto ed esigibile il confronto con l’azienda fin dai prossimi mesi, individuando e condividendo di volta in volta con i riferimenti aziendali i temi e quindi l’ordine del giorno di ogni incontro che vedrà appunto esercitare il diritto informativo e consultativo del Cae.

Riteniamo che il Cae in questa fase storica caratterizzata dalla necessità di rispondere alle sfide sociali economiche e ambientali che interessano l’intero settore della mobilità, rappresenti uno dei luoghi importanti dove dare garanzie alle lavoratrici e ai lavoratori in ordine alle scelte strategiche su investimenti prospettive andamento occupazionale, e che possa essere un ulteriore strumento per i lavoratori per anticipare e gestire il cambiamento per far sì che la loro voce abbia un peso nel processo decisionale aziendale.

All’incontro ha preso parte anche Marco Laviano, Fim-Cisl Molise.