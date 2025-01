Pendolari Stellantis, il nodo degli autobus sovraffollati

CAMPOBASSO. Ad essere ricevuti ed ascoltati nella mattinata di ieri presso la biblioteca Lello Lombardi del Consiglio regionale dai vertici dell’Assemblea legislativa molisana (Presidente, componenti dell’Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni e Capigruppo) nell’ambito dei cosiddetti Incontri del Lunedi con il territorio e le sue evidenze socio-economiche e culturali, è stata una delegazione di dipendenti di varie fabbriche ubicate nella zona industriale di Termoli che lamentano delle problematiche nell’utilizzo di alcune corse dei mezzi di trasporto pubblico locale a causa del sopraffollamento di passeggeri.

Presenti per il Consiglio regionale, oltre al Presidente Quintino Pallante che ha introdotto l’incontro, i Consiglieri Fabio Cofelice, Massimo Romano, Alessandra Salvatore e Roberto Di Pardo, che è intervenuto anche nella qualità di delegato del Presidente della Giunta regionale per i Trasporti.

Il particolare nei loro interventi i rappresentanti dei lavoratori -Domenico D’Angelo, Massimo Mastrogiorgio e Angelo Di Paolo, operai della Stellantis- hanno evidenziato un sovraffollamento degli autobus di linea che utilizzano per raggiungere le loro aziende in quanto i posti disponibili in alcune corse -principalmente estive- di loro interesse sono insufficienti rispetto all’utenza effettiva. A tali disagi si aggiungono anche quelli provenienti da precarie condizioni igieniche di alcuni autobus o dal non funzionamento, talvolta, dell’aria condizionata degli stessi mezzi.

I lavoratori, ancora, hanno rilevato come gli autobus in partenza da Termoli con direzione Campobasso, quando arrivano alla zona industriale della città adriatica, sono già totalmente occupati dai viaggiatori.

Infine, i rappresentanti dei lavoratori hanno chiesto certezze circa l’effettuazione di ciascuna delle fermate previste sulla linea Campobasso-Termoli, stante le decisioni assunte in alcuni casi da taluni autisti degli autobus impegnati di non effettuarle perché non rispondenti, a loro dire, alle norme. Un modus operandi questo, hanno rilevato i lavoratori, che crea grossi problemi all’utenza che magari la mattina sale, all’andata, ad una fermata e la sera, al ritorno, a seconda dell’autista che è impegnato in quella linea, può dover scendere ad un’altra, perché questi ha deciso di non effettuarla.

Rispetto alle problematiche sollevate il Consigliere delegato ai Traporti Di Pardo ha rielevato come dai report chiesti all’azienda di trasporto, la Sati, che si occupa delle tratte in questione, non risulta che si siano mai superati negli ultimi periodi i livelli massimi di passeggieri per cui sono omologati i mezzi impegnati. Ad ogni modo lo stesso Consigliere Di Pardo ha informato i presenti di aver chiesto alla medesima azienda di ricevere per i prossimi mesi, ogni sera, i report aggiornati dei passeggieri delle tratte che sono state attenzionate dai lavoratori al fine di comprendere la portata del fenomeno denunciato e porre in essere, se del caso, le necessarie misure. Purtuttavia, ha aggiunto Di Pardo, la questione potrà essere completamente superata non appena sarà pienamente operativo il sistema di rilevazione voluto dalla Regione Molise su ciascun autobus del Servizio Trasporto pubblico locale che in tempo reale informerà la struttura competente di quanti passeggeri sono presenti su una specifica corsa, di quanti sono scesi ad una determinata fermata e di come il servizio viene svolto rispetto ad eventuali ritardi di percorrenza delle singole tratte. Servizio di rilevazione che partirà nei prossimi mesi. Per quanto concerne, poi, il problema degli autisti che decidono di non effettuare arbitrariamente alcune fermate, Di Pardo ha confermato innanzitutto l’impegno già assunto dalla Regione a portare avanti un cronoprogramma per la progressiva messa in sicurezza di tutte le fermate autorizzate dal Piano di Esercizio Aziendale (PEA). Inoltre, il Consigliere delegato ha evidenziato come le stesse Aziende di trasporto sono impegnate a rispettare tutte le fermate indicate nel PEA, così come del resto previsto dai loro singoli contratti, al fine non interrompere un pubblico servizio e non creare disagio all’utenza.

Alcuni dei Consiglieri presenti hanno rivolto domande al Consigliere delegato Di Pardo ed espresso delle considerazioni in merito.

Rispetto alla problematica sollevata i lavoratori hanno chiesto quindi un opportuno intervento dell’Assise.

Il Presidente Pallante, a nome di tutto il Consiglio, si è detto disponibile a studiare con gli altri componenti politici ed istituzionali dell’Assise, delle iniziative più idonee, nell’ambito della responsabilità dell’Assemblea, per andare incontro alla risoluzione delle problematiche che sono state rappresentate dai lavoratori.