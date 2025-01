Postamat di nuovo in funzione, finiti i disagi

SAN FELICE DEL MOLISE. Disguidi e disagi finiti a San Felice del Molise (e dintorni) a causa del mancato funzionamento del Postamat, circostanza che aveva portato il sindaco Corrado Zara a scrivere sia a Poste Italiane che alla prefettura di Campobasso.

L’azienda ha precisato che «In riferimento all’articolo “Postamat in panne da giorni, notevoli disagi” (pubblicato in data 4 gennaio), Poste Italiane comunica che a partire da martedì 7 gennaio l’Atm Postamat dell’ufficio postale di San Felice del Molise è nuovamente disponibile per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite. L’Azienda, scusandosi con i cittadini per i temporanei disagi, precisa che l’Atm è rimasto indisponibile nell’ultimo periodo a causa di un guasto tecnico, che ha necessitato un intervento congiunto da parte di due ditte di manutenzione a causa della particolare tipologia dell’apparecchio, completamente esterno e autonomo rispetto all’ufficio postale. Tale intervento è avvenuto in tempi compatibili con l’entità del danno nonché la disponibilità di entrambe le ditte, tenuto conto anche del numero di giornate lavorative sensibilmente ridotto a causa dell’incidenza delle festività natalizie, quest’anno ricadute tutte in giorni infrasettimanali.

Può essere utile evidenziare che dalle verifiche effettuate nell’ultimo trimestre, l’Atm Postamat di San Felice ha operato con assoluta regolarità ovvero senza alcuna interruzione di esercizio, come dimostrano i dati relativi sia al numero delle operazioni effettuate sia al contante erogato. Poste italiane coglie inoltre l’occasione per ricordare che oltre all’Atm Postamat, è presente nel comune di San Felice del Molise con un ufficio postale, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45 e disponibile per tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il prelievo di denaro contante».