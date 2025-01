TERMOLI. Aumentano i turni allo stabilimento Stellantis in uno dei reparti, ma con troppa celerità e allora arriva la presa di posizione sindacale delle sigle firmatarie del Ccsl (Fim-Fismic-Uilm-Ugl. «Nell’ultimo comitato esecutivo tenutosi in data 27 gennaio 25, a partire dal 10 febbraio l’azienda ha ufficializzato il passaggio ai 20 turni della lavorazione albero motore Gme (T4). Apprendiamo dai lavoratori che qualche responsabile di Ute sta comunicando un’anticipazione di questa modifica, addirittura consegnando i calendari individuali di lavoro, un’operazione scorretta, che dimostra ancora una volta come le scelte aziendali vengono imposte con metodi che penalizzano i lavoratori.

Invitiamo tutti i lavoratori a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali, e a segnalare eventuali pressioni. I Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (Ccsl) è chiaro e non lascia spazio a interpretazioni arbitrarie. Non possiamo inoltre ignorare un altro aspetto evidente: quando si tratta di introdurre turni più gravosi, l’azienda è sorprendentemente rapida nella predisposizione dei calendari. Al contrario, quando vi sono modifiche che prevedono riduzioni di turnazioni o altre variazioni più favorevoli ai lavoratori, l’iter diventa improvvisamente lento e farraginoso. La trasparenza e il rispetto degli accordi sono fondamentali: come sempre, saremo vigili affinché le regole vengano rispettate».