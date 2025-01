Trasporto pubblico, «Preservare i posti di lavoro»

CAMPOBASSO. Nodo trasporti pubblici, la UilTrasporti dialoga con la politica regionale.

«Questa mattina abbiamo incontrato il consigliere della Regione Molise, Angelo Primiani, per parlare delle novità recenti riguardanti il trasporto pubblico locale molisano.

Come Uiltrasporti Molise, abbiamo sottolineato l’importanza di preservare i posti di lavoro in una società interamente pubblica o mista». Lo rende noto il coordinatore regionale, Stefano Marinelli.

«È essenziale un’analisi globale del trasporto pubblico locale, con possibili modifiche ai chilometri percorsi, in modo da operare in modo più efficace e in modo capillare, attraverso un sistema hub che si colleghi con i comuni vicini.

Proponiamo una tariffazione unificata per l’intera Regione Molise, per rendere il servizio pubblico più accessibile e allettante.

Abbiamo suggerito la ratifica di un accordo per stabilire una data certa per il pagamento degli stipendi del personale di Atm Molise, al fine di evitare “decreti ingiuntivi” e indirizzare le risorse verso potenziali accordi supplementari.



Riguardo alla continuità territoriale verso gli aeroporti vicini, per promuovere e attrarre il turismo nella nostra Regione e contrastare il fenomeno dello spopolamento della comunità molisana, abbiamo ricevuto ampio consenso e supporto dal Consigliere.

Tutto ciò sarà ufficializzato e presentato come memoria sindacale nel prossimo Consiglio Regionale del Molise».