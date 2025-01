TERMOLI. Giunge da un residente del quartiere che sorge attorno allo stadio, G. Z., la segnalazione riguardo la presenza di ratti.

«Gentile redazione di Termolionline, vorrei far notare che a Termoli, in zona stadio, ci sono dei ratti che sembrano gatti, che passeggiano tranquillamente in mezzo al prato, da quello che vedo da queste parti non si fa una buona derattizzazione, con la speranza che qualcuno prenda provvedimenti».