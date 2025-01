TERMOLI. Atti vandalici che provocano pericoli sulla litoranea per Rio Vivo.

«Vi segnalo queste ringhiere rotte che qualcuno incastra, presumo per contenerle in qualche modo, ma data la forzatura si caricano a molla e se toccate da qualche ignaro, partono come fruste e possono far male. È successo proprio a me lo scorso anno, tanto era il dolore che pensavo di avere il femore rotto».