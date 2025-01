A Petacciato verso il varo della nuova Giunta Di Pardo

PETACCIATO. Dopo aver ricevuto il sostegno di nove consiglieri comunali su 12, il sindaco di Petacciato, Antonio Di Pardo, dovrebbe varare oggi la nuova Giunta.

Al suo fianco, per ora, nell’esecutivo, c’è solo il suo vice, Gianpiero Lascelandà, dopo le dimissioni irrevocabili e burrascose di Giuseppe Greco, Lucia Marchesani e Federica Capodaglio. La nuova squadra di governo locale dovrebbe nascere oggi e due sono le ipotesi al vaglio: un esecutivo a tre o a quattro, dipenderà da quante donne decideranno di assumere l’impegno.

Nel gruppo che ha garantito sostegno al primo cittadino figurano: Fabio Berchicci, Valentina Micozzi, Domenico Di Carlo, Egidio Di Lena, Enrico D’Amario, Gabriele Iurescia, Giacomo Piccolo e Ida Romandino. Le donne sono solo due, Valentina Micozzi, attuale presidente del Consiglio comunale, e Ida Romandino, per cui non c’è molto margine di manovra. La Micozzi dovrebbe entrare in Giunta assieme a D’Amario.

Nel documento con cui i tre dimissionari hanno giustificato l’assenza all’ultimo incontro di giovedì sera, hanno chiarito che «Per quanto ci riguarda, ci consideriamo fuori dal gruppo di W Petacciato Viva e andremo a costituire un gruppo autonomo, che valuterà di volta in volta l’operato amministrativo della nuova giunta, alla quale, auguriamo sin d’ora, di non incontrare tutte le difficoltà da noi registrate e denunciate. Lo faremo con scrupolo e coscienza, ma senza sconti. In conclusione, siamo certi di aver non solo ben motivato la nostra scelta ma di aver fatto la scelta giusta, è la nostra coscienza a dircelo».