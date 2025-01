A raccolta il centrosinistra, Notarangelo: “Necessario unire le forze progressiste per rilanciare il Molise”

CAMPOBASSO. “Il Molise ha bisogno di raccogliere presto tutte le forze democratiche e progressiste, alternative all’attuale destra, per lavorare seriamente a una proposta di governo credibile e in grado di risollevare le sorti di un territorio depredato da decenni dall’attuale classe dirigente. Per questo, Sinistra italiana non può che esprimere apprezzamento per l’iniziativa di ‘Partecipa Molise’, che proprio oggi terrà un’assemblea aperta a cittadini, associazioni, movimenti e a chiunque si riconosca nel perimetro del centrosinistra”.

Lo dichiara in una nota Vincenzo Notarangelo, segretario regionale di SI Molise.

“La formula dei vuoti cartelli elettorali – aggiunge – da costruire e riempire in fretta e furia, a poche settimane dal voto e intorno a leadership calate dall’alto, chiaramente non ha funzionato, quindi ben vengano momenti di confronto sincero, reale, aspro ma proficuo. Oggi infatti c’è bisogno di contenuti – sottolinea Notarangelo – e di idee concrete e discontinue rispetto al regime attuale. Al Molise che chiede riscatto sociale, – conclude – slogan e semplici sigle davvero non servono più”.