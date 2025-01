Atti di indirizzo e question time in Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Convocata dal presidente del Consiglio regionale, Quintino Pallante, si è riunita nella mattinata la Conferenza dei presidenti dei Gruppi Consiliari che ha vagliato gli argomenti di maggiore urgenza e interesse da porre all’attenzione del Consiglio regionale.

Il Presidente Pallante, facendo sintesi dei diversi interventi dei Capigruppo, ha deciso di fissare per martedì 14 gennaio una seduta ordinaria dell’Assemblea nella quale iscrivere all’ordine del giorno, in ordine di presentazione, tutte le proposte di atto di indirizzo avanzate dai diversi Consiglieri all’Esecutivo.

Mentre, per quanto riguarda gli atti rogatori, e segnatamente le interrogazioni a risposta orale, il Presidente Pallante, ha deciso con l’avvallo dei diversi Presidenti di Gruppo, di ripristinare la seduta di question time dell’Assise fissandola, di norma, per il terzo martedì del mese e quindi per il 28 gennaio prossimo.