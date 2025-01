Diritti sociali e civili, Salvatore: “Scriviamo insieme il in Consiglio nuovo Piano sociale regionale”

CAMPOBASSO. “Deve essere il Consiglio regionale, con il contributo di tutti i consiglieri, a dettare principi ed obiettivi a cui dovrà ispirarsi il nuovo Piano Sociale Regionale (Psr). Chiederò ai colleghi di sottoscrivere una richiesta di monotematico sul tema. Intanto occorrono risorse aggiuntive per la tutela dei diritti sociali e civili dei molisani”.

Ad annunciare la richiesta di una seduta monotematica è la consigliera regionale del Pd Alessandra Salvatore che sollecita un dibattito nell’aula di Palazzo D’Aimmo sul nuovo documento di programmazione socio-sanitaria 2025-2027.

“In attesa che la IV Commissione avvii, come ho espressamente richiesto al presidente Cavaliere, una indagine conoscitiva (con l’audizione di sindaci ed enti del privato sociale) finalizzata ad acquisire elementi utili ed attuali per la stesura della versione definitiva del nuovo Psr, chiederò ai colleghi di minoranza di sottoscrivere una richiesta di Consiglio monotematico per discutere dello stato di tutela e di attuazione dei diritti sociali e civili dei molisani. Possiamo dare un contributo importante e costruttivo, prima che il nuovo Psr venga adottato in Giunta, rispetto a temi come quelli del contrasto alle povertà, della promozione e tutela del diritto alla casa, del potenziamento dei servizi all’infanzia, della tutela dei diritti delle persone in condizioni di disabilità, del contrasto alle disparità legate al genere, all’età e a qualunque altra forma di discriminazione”.

La consigliera Salvatore ha poi richiamato la ‘rivolta’ di tanti sindaci molisani che questa mattina, 24 gennaio, hanno sollevato dure critiche alla consigliera delegata al Sociale, Stefania Passarelli durante il tavolo tecnico sulla riforma del Psr. “Una bozza scritta senza ascoltare suggerimenti e indicazioni dei sindaci, a partire da quelli capofila, che chiedono e hanno necessità di ascolto e di confronto perché sono loro a essere in trincea nei Comuni. Come consiglieri regionali non possiamo non contribuire all’acquisizione di elementi di conoscenza indispensabili per potere definire i Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), per potere programmare interventi normativi e risorse e per riscrivere un Psr che dia risposte alla domanda di servizi e di benessere delle cittadine e dei cittadini molisani”.

Un tema che sarà al centro della riunione della Commissione parlamentare per le Questioni regionali (bicamerale) prevista per lunedì 27 gennaio in Prefettura a Campobasso e che ha spinto la consigliera Salvatore a chiedere al Presidente Roberti, che verrà ascoltato, “di porre questi temi e di evidenziare come siano indispensabili, per le nostre comunità, maggiori risorse per promuovere qualità della vita e benessere anche e soprattutto per quelle fasce di popolazione, che vivono in condizione di disagio, difficoltà e/o marginalità. Su questi temi si può e si deve lavorare unendo idee ed energie”.