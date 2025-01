Epurazioni e ricorsi, non si placa la contesa nel Pd

TERMOLI. La contesa interna al Pd non accenna a placarsi e dopo gli strali lanciati su Simone Coscia, l’attenzione dell’assemblea regionale, riunita online nella serata di ieri, altre persone del territorio hanno visto accendersi i riflettori e non per scelte a loro vantaggio.

Da indiscrezioni, era assente un gruppo di militanti che ha presentato un documento nel quale dichiarava di dissociarsi completamente dal modus operandi dell’attuale Pd, che vede assenza di dialogo e di confronto.

Inoltre, attraverso il documento chiedeva di non effettuare l’Assemblea nella quale si notificava “l’espulsione” di un membro del partito e nello specifico della Presidente della Commissione di Garanzia Regionale, Luisangela Quici, che ha tempestivamente presentato ricorso agli organi nazionali.

Sempre come indiscrezioni, pare siano state rigettate le iscrizioni di diverse persone richiedenti nel Basso Molise e totalmente bloccate le validazioni nella provincia di Isernia.

Riunione assembleare di ieri dove sarebbero state integrati nuovi membri della Commissione di Garanzia regionale, sempre a margine di provvedimenti interni.