Gigafactory: il 6 gennaio incontro pubblico del M5S a Termoli con Pasquale Tridico

TERMOLI. Pasquale Tridico torna a Termoli, dov’era stato in campagna elettorale alle ultime elezioni europee.

Partita la convocazione di un incontro pubblico a Termoli per lunedì 6 gennaio in merito a Gigafactory e crisi Stellantis con l’europarlamentare, Roberto Gravina e Valerio Fontana.

Il Movimento 5 Stelle Molise organizza un incontro pubblico per affrontare uno dei temi cruciali per il futuro del nostro territorio: il progetto della Gigafactory di Termoli e la crisi che sta travolgendo Stellantis e l’intero settore automotive.

L’appuntamento è per lunedì 6 gennaio, alle ore 16:00, presso i locali de La Vida a Termoli e saranno presenti l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico e il consigliere regionale Roberto Gravina, coordinatore nazionale del Comitato Enti Locali del Movimento. A moderare il dibattito ci sarà Valerio Fontana.

L’incontro sarà un momento di confronto aperto tra cittadini, lavoratori, rappresentanti delle istituzioni e del settore, per costruire una visione condivisa che riporti il Molise al centro delle scelte industriali strategiche.

La situazione della Gigafactory di Termoli, infatti, resta drammaticamente in stallo.

Dopo il tavolo del 17 dicembre al MIMIT, l’assenza di piani concreti da parte di Stellantis e ACC ha confermato un’incertezza cronica. Mentre il Governo nazionale, attraverso il ministro Urso, continua a mostrarsi inerte e senza una visione strategica per il settore, anche la Regione Molise, guidata dal centrodestra, non ha saputo o voluto alzare la voce per difendere un progetto che potrebbe rappresentare un’occasione unica di sviluppo per il territorio.

In un contesto di immobilismo e silenzio, il Molise rischia di essere ulteriormente penalizzato, soprattutto se si considera che in Spagna Stellantis ha già avviato progetti concreti come la Gigafactory di Saragozza, che inizierà a produrre batterie nel 2026 grazie anche al sostegno del governo spagnolo e a condizioni economiche più favorevoli, come un costo dell’energia dimezzato rispetto a quello italiano.

Il Movimento 5 Stelle Molise invita tutta la cittadinanza, i lavoratori e le rappresentanze sindacali a partecipare all’incontro per contribuire a una discussione che riguarda il futuro del nostro territorio.