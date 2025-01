“Guglionesi nel cuore” replica di netto al Pd

GUGLIONESI. Arriva la replica politicamente pepata dell’associazione Guglionesi nel Cuore, al circolo dem. «Leggiamo l’ultimo articolo a firma del PD Guglionesi (e, a proposito di atteggiamento omertoso, non è dato sapere se la firma è del segretario o di altro organo) in merito ad un “DEBITO INPS”, che vede le sue origini nei lontani anni post sisma 2002 – 2008, e che di omertoso ha davvero ben poco, visto che era noto a tutti proprio per l’ampiezza del provvedimento, che riguardò molti comuni molisani. Si evidenzia, invece, l’incapacità, voluta o presunta, dei cantastorie di turno a leggere atti pubblici che, in modo inconfutabile, attestano chi ha ben amministrato negli anni passati e chi no.

Cercando di fornire una analisi seria e più realistica possibile nei TEMPI e nei FATTI, riportiamo quanto in nostro possesso.



1- L’amministrazione Guglionesi nel Cuore, a guida Antonacci, vince le elezioni nel maggio del 2008, e dopo pochi mesi, EREDITA un DEBITO (un altro!) in virtù dei contributi INPS non versati dai dipendenti comunali e dall’Ente dal 2002 e fino a quel momento.

Quindi il primo passaggio rilevante:

NOI CI SIAMO RITROVATI IL DEBITO INPS, NON LO ABBIAMO DI CERTO CREATO.

Ma come spesso è accaduto in passato, ci siamo subito attivati per la risoluzione del problema. Per dovere di verità, dono che indubbiamente ci appartiene a differenza del CANTASTORIE “PD”, questa misura colpì tutte le amministrazioni pubbliche dell’epoca, nessuna esclusa, e tutte fecero ricorso proprio come la nostra.



2- Oltre quindi a fare ricorso, la nostra amministrazione, consigliata egregiamente dall’efficientissima struttura tecnica dell’epoca, in via cautelare, cominciò ad accantonare su un fondo dedicato sia le proprie spettanze sia quelle che, su delega, i dipendenti autorizzarono alla trattenuta presso l’Ente.



3- Nel 2018, ultimo anno della nostra gestione, poiché la vicenda legale non ancora si chiudeva, lasciammo in dote alla nuova amministrazione il fondo maturato. Quindi nel 2008 noi ereditammo un DEBITO – nel 2018 lasciammo un FONDO….



4- È chiaro a tutti questo semplice concetto?



5- Testimoni di quanto da noi asserito sono tutti i dipendenti dell’epoca ed i Revisori contabili che si sono susseguiti nei vari anni, che possono essere contattati e sentiti su questa vicenda… loro, scevri da qualsivoglia mira politica potranno confermare o meno quanto da noi sopra asserito.



6- Ma dopo il 2018 cosa è successo?

Noi non abbiamo atti a suffragio di quanto asseriremo in seguito, anche se ci ripromettiamo che a breve faremo richiesta di accesso agli atti, ma qualche uccellino ben informato dice che l’Amministrazione vicina al PD, che ha governato il nostro paese dal 2018 al 2023, abbia smantellato la vecchia struttura tecnica comunale, dando seguito ad ordini di partito portando nella nostra struttura professionalità che hanno lavorato nel nostro comune il tempo necessario per maturare requisiti indispensabili per attivare la mobilità che a loro necessitava, ed andarsene, appena la stessa era maturata, in luoghi a loro più consoni.

Tale gestione, nel tempo, ha generato solo tanta confusione amministrativa, con conseguenti disservizi nei vari passaggi burocratici, e ricorrendo spesso a pezze a colori per porre rimedio, dove naturalmente la pezza era peggio del buco. Rammendiamo, uno su tutti, il supertecnico contabile in quescienza da voi incaricato, sulla carta a costo zero per l’Ente, salvo poi scoprire che percepiva più o meno 3.000 euro di rimborso spese viaggi al mese…. Ebbene proprio lui, sembra, (diciamo sembra perché non avendo accesso agli atti, siamo, per ora, privi di documenti ufficiali) abbia “spianato“ il FONDO dedicato al debito INPS costituito negli anni, nel Bilancio comunale da voi amministrato…. Una specie di scialacqua popolo!

Naturalmente anche lui rimase il tempo necessario a qualche variazione di bilancio, per poi sparire per sempre come anche i tanti segretari (figura imprescindibile per un Comune come Guglionesi) nel nulla.

E voi, che avete dormito per anni, avvalorando con il silenzio lo scempio amministrativo messo in atto dai vostri rappresentanti in Consiglio Comunale, invece di chiedere chiarimenti sulla vicenda proprio ai vostri compagni di merende, avete il coraggio di chiederne conto a noi?



7- Ma la domanda che più di tutte le altre considerazioni mette a nudo la vostra malafede nel raccontare la vicenda è questa:

Voi del PD GUGLIONESI, insieme al Sindaco Assessori e Consiglieri che hanno amministrato il nostro Comune negli anni 2018 – 2023 eravate o meno a conoscenza del debito con l’INPS, o ne siete venuti a conoscenza solo con l’atto di notifica del 10 ottobre 2024?

Da documenti in nostro possesso la risposta è semplice:

Sindaco, Segretaria ed amministrazione al completo, oltre a voi della segreteria del PD locale eravate a conoscenza piena della vicenda, con tanto di appuntamenti presi e più volte disattesi con l’Ente INPS sede di Campobasso dai vari amministratori di turno. Atteggiamento questo che oggi ha portato, unico paese tra i tanti, chissà perché, a far fronte pagando un decreto ingiuntivo, mentre tutti gli altri hanno stipulato accordi sulle modalità di rientro!

Il vostro evocare nella vicenda la Corte dei Conti, per noi è molto di più… è un auspicio di intervento su questo ed altri casi discutibili che vi hanno visti attori protagonisti del malfatto e non certo vittime come volete far apparire.

Naturalmente su questo punto attendiamo la vostra risposta ufficiale.



Questa vicenda, evidentemente, è il sigillo ad un modo di amministrare, il vostro, servile oltre modo ai diktat di partito, avvezzi a calpestare gli interessi della collettività a fronte di qualche riconoscimento personale, svuotando l’Ente comune di figure tecniche essenziali a discapito di mezze tacche rifiutate da tutti gli altri paesi limitrofi, e relegando il FONDAMENTALE ruolo di AMMINISTRATORE Comunale al misero ruolo di yes man prostrati all’amico che conta di turno, atteggiamento questo che ha messo voi e purtroppo i nostri concittadini nelle mani di tecnici impreparati ed inadeguati. E quello che viviamo oggi a Guglionesi è lo specchio dell’eredità amministrativa che siete stati in grado di lasciarci!

A fatica tolleriamo che l’avvicinarsi delle elezioni amministrative giustifichi e lasci spazio alla smania dei vari competitor nel mettersi in mostra, con la pubblicazione di farneticanti articoli come il vostro, irreali tanto quanto il vostro desiderio di riaccreditarsi di una verginità politica persa ormai da troppo tempo.

Continuare a colpire “Guglionesi nel Cuore” ed i propri rappresentanti manifesta, una volta di più, la grande paura che avete di una nostra nuova discesa in campo. Bene vi preannunciamo che ci stiamo pensando, e non sarà di certo il vostro fango a farci desistere.

Sicuramente non permetteremo a NESSUN CANTASTORIE di turno di continuare a raccontare frottole a supporto di fantasiose ricostruzioni, utili solo al proprio tornaconto elettorale o a distogliere l’attenzione elettorale dalle vicende che lo riguardano o lo hanno riguardato negli anni in cui ha amministrato.

Fossimo in voi, ci preoccuperemmo molto più di risolvere le vostre beghe da vecchie comari alle quali ci avete abituato, ricordandovi che gli attacchi del fuoco amico sono molto più letali di un sano e leale campo di battaglia.

Se questi sono i vostri presupposti di competizione politica, la dicono lunga sul clima di serenità che volete far respirare alla nostra collettività.

Noi come sempre sin da ora diamo la nostra piena disponibilità a confrontarci pubblicamente, con pubblico vero e testate giornalistiche vere, con moderatori scelti tra chi e da chi volete, su questo ed altri argomenti (ad es. dimissioni e commissariamento lungo….) non relegando la discussione alla sola platea mediatica, frequentata dai leoni da tastiera privi di argomentazioni come voi, e dove ogni CANTASTORIE racconta la sua storiella!»