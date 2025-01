Il senatore Della Porta relatore del “Milleproroghe” a Palazzo Madama

TERMOLI. Nuovo impegno istituzionale di carattere legislativo a Palazzo Madama per il senatore molisano Costanzo Della Porta (Fdi).

«Insieme ai colleghi Pirovano e Occhiuto sarò Relatore del Decreto Legge n. 202/2024 avente ad oggetto la proroga termini normativi, meglio conosciuto come “Milleproroghe”.

E’ un provvedimento legislativo fondamentale che ha lo scopo di prorogare termini e scadenze previsti da leggi precedenti in diversi ambiti, evitando così il blocco di attività o l’entrata in vigore di disposizioni che potrebbero creare problemi immediati.



In sostanza, grazie a questo particolare strumento normativo, si possono prorogare termini legislativi, estendendo le scadenze di norme o regolamenti che riguardano settori come la pubblica amministrazione, il lavoro, la sanità, l’istruzione, i trasporti, e tanto altro ancora ed evitare, al contempo, vuoti normativi.

Consente, infatti, di agire medio tempore per attuare riforme o modifiche più organiche alle normative esistenti».