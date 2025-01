‘Nomadi Digitali’: in Molise interviene Alessandro Colucci (Noi Moderati)

CAMPOBASSO. Il Coordinamento Regionale di ‘Noi Moderati’ ha organizzato una conferenza stampa alle ore 11.30 di martedì 28 gennaio, nella sede di “Dimensione Innovation hub” in viale Giuseppe Ferro 176/A a Campobasso.

Per l’occasione è prevista la presenza dei vertici nazionali e regionali del partito; insieme al consigliere regionale e Delegato a Turismo e Cultura Fabio Cofelice, che è anche coordinatore regionale del partito di Lupi, ci sarà l’onorevole Alessandro Colucci, Deputato e Responsabile Organizzativo Nazionale di Noi Moderati, presidente dell’Intergruppo parlamentare per la Sicurezza Informatica e Tecnologica, nonché segretario regionale in Lombardia del Partito.

Durante l’incontro verrà fatto il punto sulle significative modifiche legislative introdotte in Finanziaria e sarà illustrato il progetto ‘Nomadi Digitali’ finalizzato a ridurre lo spopolamento delle aree interne delle regioni meridionali.

“Il nostro Molise – ha così dichiarato il Delegato Regionale a Turismo e Cultura, consigliere Fabio Cofelice – può e deve uscire dall’isolamento che è frutto di scelte sbagliate degli ultimi anni.

Il Partito di ‘Noi Moderati’, attraverso il lavoro che stiamo portando avanti in questa legislatura con il Governo Meloni, in costante e stretta sinergia con il partito regionale, ha tracciato la strada per raggiungere questo obiettivo e per ridare dignità ad un territorio che merita il giusto rispetto”.