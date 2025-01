«Spezziamo il silenzio istituzionale per rilanciare il progetto Gigafactory»

TERMOLI. Domani, lunedì 6 gennaio, l’incontro pubblico a Termoli con l’europarlamentare Pasquale Tridico per discutere del futuro del Molise e del settore automotive.

Il progetto della Gigafactory di Termoli e la crisi dell’automotive saranno al centro dell’incontro pubblico organizzato dal Movimento 5 Stelle Molise domani, lunedì 6 gennaio, alle ore 16:00 presso La Vida a Termoli. Sarà un momento di dialogo aperto tra cittadini, lavoratori, rappresentanze sindacali e istituzioni, per affrontare insieme le sfide e le opportunità legate al futuro del nostro territorio.

«Dopo mesi di silenzio istituzionale e continui rinvii da parte di Stellantis, è arrivato il momento di aprire un confronto reale – spiega Roberto Gravina, consigliere regionale del M5S e coordinatore nazionale del Comitato Enti Locali –. Il dibattito organizzato a Termoli sarà un’occasione per discutere del ruolo strategico che la Gigafactory può e deve avere per lo sviluppo del Molise, e per capire come possiamo affrontare la crisi che sta travolgendo il settore automotive».

All’incontro parteciperà anche l’europarlamentare Pasquale Tridico, che illustrerà le proposte avanzate in sede europea per fronteggiare la crisi dell’automotive e sostenere una transizione giusta e sostenibile. A moderare il dibattito sarà Valerio Fontana.

Gravina ricorda l’impegno del Movimento 5 Stelle su questi temi, a livello regionale, nazionale ed europeo, e sottolinea l’urgenza di riflettere sulle prospettive della Gigafactory. «Per quasi un anno – continua Gravina – abbiamo assistito a un preoccupante silenzio da parte del Governo nazionale e della Regione Molise, mentre Stellantis continua a rinviare il progetto senza fornire piani concreti. Non possiamo più aspettare. Con l’appuntamento di Termoli intendiamo chiamare a raccolta la comunità, i lavoratori e le forze sindacali per discutere proposte e soluzioni che possano ridare centralità al nostro territorio».

Il Movimento 5 Stelle invita tutti a partecipare per condividere idee e preoccupazioni, e per trasformare questa fase di stallo in un’opportunità concreta di rilancio. «Dobbiamo dimostrare che il Molise può e deve essere protagonista delle scelte industriali strategiche, garantendo un futuro ai lavoratori e all’intero settore», conclude Gravina.