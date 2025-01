«Sull’urbanistica occorre cambiare decisamente strada»

TERMOLI. La consigliera di minoranza Marcella Stumpo (a nome di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra), interviene sull’urbanistica comunale: «Ancora cemento sulla storia della città».

«Siamo indignati per l’ennesimo sfregio al paesaggio identitario della nostra città: di fronte alla Torre del Meridiano sta sorgendo una palazzina di 4 piani.

Ancora una volta il delirio cementificatore, condiviso, è vero, in maniera bipartisan da amministrazioni di diverso colore e sostenuto dal Piano Casa peggiore d’Italia, si abbatte su luoghi portatori di memoria ed emozioni, che incarnano un passato comune.

Non ci stancheremo mai di denunciare questa concezione di sviluppo fondato sul consumo inutile di suolo e su presunte necessità di abitazioni (ricordiamo che Termoli ha perso circa tremila abitanti dal 2023); così come non smette di sconcertarci questa insensibilità, questo ignorare volutamente che il volto di una città è costruito dal tempo che l’ha vista crescere e dai ricordi di chi la vive: essa appartiene ai suoi abitanti, non a chi temporaneamente la governa, né tantomeno a chi la vede solo come fonte di profitto per pochi.

La storia è incarnata dai luoghi che la ricordano e la testimoniano, e ad essi è dovuto rispetto, sempre.

Sono rimasti così pochi paesaggi identitari in questa città, e le chiacchiere su patria e termolesità vengono impietosamente smascherate ogni volta che assistiamo a episodi come questo; vediamo tutti che Termoli è cresciuta male, slegata e caotica, senza bellezza e senza coesione: davvero è necessario continuare su questa strada?

E’ mai possibile che nessun dubbio assalga gli amministratori sull’opportunità di certa urbanistica? Possibile che si possa continuare a modificare il volto della città senza programmazione, senza una idea globale, senza chiedersi quale sarà alla fine l’aspetto del luogo che tutti viviamo? Nel mondo romano il Genius Loci incarnava l’anima più vera dei luoghi abitati e frequentati dagli uomini, e come tale era venerato: cosa resterà del Genius Loci di Termoli, in mano a chi non dà importanza a storia e ricordi, e calpesta la sensibilità dei cittadini?»