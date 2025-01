Verso il congresso cittadino di Forza Italia

TERMOLI. Forza Italia si organizza sul territorio. Sono stati convocati i congressi comunali di Campobasso e Termoli, al fine di eleggere i nuovi segretari cittadini e le rispettive segreterie.

L’appuntamento è fissato per la giornata di domani, sabato 1° febbraio 2025: alle 10.30 è in programma il Congresso Cittadino di Campobasso, che si terrà nella sala riunioni dell’azienda Centro Tartufi Molise, in Contrada Vicenne, località Castropignano, sulla Bifernina;

alle 16.30, invece, sarà il turno del congresso cittadino di Termoli all’Hotel Lumia in Corso Fratelli Brigida, 102.

“Questi eventi – ha dichiarato il segretario provinciale di Forza Italia, Orazio Civetta – rappresentano un’importante occasione per riunire tutti, iscritti, amici e militanti per discutere insieme del futuro di Forza Italia, sulla base dei valori imprescindibili che sono a fondamento del nostro Partito.

“Il congresso comunale – ha proseguito Civetta – rappresenta un fondamentale adempimento statutario, ma anche un momento importante di condivisione e confronto sull’attualità politica cittadina e regionale, sulle prospettive di crescita del Molise e dell’Italia”.

“La riorganizzazione sarà importante per la crescita e per condividere, tutti insieme, la linea politica da attuare sul territorio”, ha concluso il segretario azzurro Orazio Civetta.