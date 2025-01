Occhionero svuota tutto che occasioni per sposa, sposo, cerimonia e pellicceria!

L’atelier Occhionero di Termoli è nato nel 1984 assumendo negli anni un punto di riferimento per confezioni da sposa, sposo, cerimonia e pellicceria.

La signora Carla ha fondato la ditta guidandola con passione e determinazione, vedendola crescere ed affermarsi in un sicuro cammino.

Nel gennaio 2022 nella titolarità dell’esercizio è subentrata la figlia Enrica dalla Torre, che ora guarda con orgoglio al passato e con fiducia al futuro, sempre con l’aiuto discreto e professionale della signora Carla.

Vi ascolta, cerca di comprendere le vostre idee e le vostre aspirazioni, dando vita ai vostri progetti e realizzando il vostro sogno.

Pur attento ad una giusta politica dei prezzi, l’atelier garantisce alti standard qualitativi, che in questo momento si accompagnano ad un ulteriore, deciso, veramente unico abbattimento dei prezzi dei prodotti presenti in magazzino per la sopravvenuta esigenza di spostamento della sede dell’esercizio e, quindi, di liberazione dei locali.

Troviamo, infatti, abiti da uomo di grandi marche (Pal Zileri, Petrelli, etc.) a partire da 49 Euro, abiti da sposa di prestigiose firme a partire da 190 Euro, bellissimi abiti da cerimonia e non a partire da 49 Euro, sempre nell’ambito di una assoluta eleganza e qualità.

L’impegno per il futuro è quello di continuare a soddisfare le esigenze implicite ed esplicite dei Clienti, per condurli a trascorrere momenti indimenticabili.

L’Atelier Occhionero vi attende in Via Corsica 88 a Termoli.