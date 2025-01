“Secondo Corso Bistrot”, il nuovo locale gourmet nel cuore di Termoli

TERMOLI. Ha aperto a Termoli, a cavallo tra il 2024 e il 2025, Secondo Corso Bistrot.

Un locale dal design ricercato ma allo stesso tempo lineare e minimal, posizionato in pieno centro cittadino, sul cosiddetto “Secondo Corso” nodo cruciale per la vita dei termolesi da cui ne è nato anche l’omonimo nome.

La mission di Secondo Corso Bistrot è offrire a pranzo e cena piatti tradizionali di carne e pesce rivisitati in chiave gourmet a prezzi accessibili e trasparenti per tutti.

Un’attenzione particolare è riservata al dettaglio e alla selezione giornaliera delle materie prime, rigorosamente a Km 0, che diventano l’ispirazione dei menù del giorno offerti alla clientela.

L’aperitivo al Secondo Corso Bistrot rappresenta il fiore all’occhiello del nuovo locale con una selezione di appetizers e assaggi food davvero ricercata da abbinare ai classici cocktails, vini e bollicine. L’ampia carta vini abbinata alla forte esperienza nel mondo del cocktail e wine bar del personale di sala completano una experience davvero unica.

Oltre alla cucina classica il cuore dell’attività sono i frutti di mare e il pesce crudo di qualità altissima e tra questi spicca la varietà di ostrica autoctona del Gargano Diomedea, unico locale, oltre al ristorante Oyster Fish ai piedi del Castello Svevo, ad offrire questo tipo di ostrica nella città di Termoli.

Secondo Corso Bistrot si rivolge ad un’ampia platea di clientela fino alla famiglia o al professionista che cerca un pranzo veloce, di qualità e a buon prezzo durante la pausa pranzo o per cena e senza troppe attese.