Colpita da un ictus e salvata dal suo cane, la storia del legame indissolubile tra Giusy e Fischio

TERMOLI-LARINO. C’è qualcosa di straordinario nel rapporto tra gli esseri umani e i loro animali, un legame che va oltre le parole, che spesso non ha bisogno di spiegazioni. Gli animali non solo ci fanno compagnia, ma sono anche capaci di atti di straordinaria empatia, come quando un cane, con il suo istinto, diventa un eroe silenzioso, capace di cambiare la vita di chi ama.

Una storia che ha toccato il cuore di molti è quella di Giusy Amoruso, 62 anni, originaria di Larino ma residente a Termoli, e del suo yorkshire, Fischio. Questo piccolo cane, che da nove anni è al fianco della sua padrona, ha dimostrato una prontezza di spirito incredibile in un momento di grande pericolo. Nel mese di ottobre, Giusy è stata colpita da un ictus improvviso mentre si trovava nel suo appartamento a Termoli. Priva di sensi e incapace di chiedere aiuto, la sua vita avrebbe potuto essere a rischio, ma grazie a Fischio, che ha intuito subito il pericolo, tutto è cambiato.

Il piccolo cane non si è rassegnato alla situazione: ha iniziato ad abbaiare in modo insistente, attirando l’attenzione dei vicini. Preoccupati dal continuo abbaiare, i condomini sono accorsi nell’appartamento e hanno trovato Giusy a terra, con Fischio accucciato vicino a lei, pronto a proteggerla. È grazie a questo istinto salvavita del cane e alla tempestività dei vicini che Giusy è stata soccorsa in tempo e portata in ospedale, dove ha iniziato il lungo percorso di cure e riabilitazione.

Dopo mesi di trattamenti, Giusy si trova ora presso la clinica Gea Medica di Isernia, dove ha fatto notevoli progressi. Ma l’emozione più grande è arrivata recentemente, quando Giusy ha finalmente potuto riabbracciare Fischio, il suo piccolo eroe, che non l’ha mai lasciata sola nemmeno per un istante. Il ricongiungimento, che ha commosso tutti i presenti, è stato un momento di gioia e gratitudine, non solo per Giusy, ma anche per il personale della clinica che ha assistito a questa scena toccante.

Questa storia, che dimostra l’incredibile legame tra un cane e il suo padrone, sarà raccontata in un ampio servizio che andrà in onda oggi, 16 gennaio, su Rai 1, durante la trasmissione pomeridiana La Vita in Diretta, condotta da Alberto Matano. La vicenda ha commosso il pubblico italiano, trasformando un episodio drammatico in un esempio di speranza, resilienza e amore incondizionato.

Il racconto di Giusy e Fischio non è solo una testimonianza di coraggio, ma un invito a riflettere sull’importanza degli animali nelle nostre vite e sul loro straordinario potenziale di aiutare e proteggere chi amano. Con il servizio in onda su Rai 1, tutti potranno rivivere questa commovente storia, dalla drammatica esperienza dell’ictus al felice e emozionante ricongiungimento tra Giusy e il suo fedele compagno a quattro zampe.