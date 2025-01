Al debutto lunedì sera la 21esima stagione di TermoliMusica

TERMOLI. L’associazione servizi culturali “Ondeserene” ufficializza la Stagione invernale della XXI Edizione di TermoliMusica 2025 che si terrà dal 20 gennaio al 5 aprile 2025, alle ore 18 presso l’Auditorium Comunale di Termoli in via Elba.

La rassegna è sostenuta dal Ministero della Cultura Italiano tra i progetti destinatari del finanziamento Fus, dal Comune di Termoli, dalla Regione Molise e dall’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo di Termoli. Di fondamentale importanza per la realizzazione dell’evento sono il nutrito gruppo di partner di associazioni locali, nazionali e internazionali che sostengono la stagione.

L’apertura è affidata, lunedì 20 gennaio a un concerto in collaborazione con il CIDIM (Comitato Italiano Nazionale Musica) che ha voluto inserire Termoli nel tour del progetto Da Salieri a Mozart con l’Accademia d’Archi Arrigoni, che deve il suo nome al prolifico compositore sanvitese del Seicento, e si muove con la vocazione di formare giovani musicisti nell’ambito della musica da camera e di quella orchestrale. L’orchestra suona – in svariate decine di concerti tutto l’anno – al fianco di direttori e solisti di fama internazionale in diverse e prestigiose piazze italiane ed estere. A Termoli sarà diretta dal maestro Giulio Arnofi e si esibirà insieme al M° Costantino Catena, uno dei pianisti italiani più attivi e apprezzati nella discografia contemporanea, che ha ricevuto riconoscimenti all’unanimità per il suo modo di suonare, definito “cantare sulla tastiera”, e la sua capacità di interpretazione che unisce “al cesello virtuosistico un cantabile di assoluta bellezza sonora”.

Il 2 febbraio andrà in scena lo spettacolo Las Lagrimas de Amor y Popular Anime, con il duo composto dal soprano Giusy Miriam Pompilio e dal chitarrista Luciano Pompilio, con uno spettacolo suddiviso in due periodi diversi e particolari che hanno un unico sentimento in comune: la passione. Nella prima parte si vedrà rappresentata una passione trattenuta, nascosta, fatta di sguardi rubati, passioni tormentate. Nella seconda parte, invece, la passione sarà viscerale, sia di gioia che di tristezza, esprimendo un contesto popolare e libero da ogni pregiudizio.

Il 23 febbraio l’appuntamento è con il Trio Amaj, composto da Antero e Joseph Arena al violino e Maria Assunta Munafò al pianoforte. Questo trio ha già al suo attivo importanti esibizioni in Italia e all’estero riscuotendo ampi consensi di pubblico e di critica. Oltre che per Associazioni musicali italiane, si è esibito in Germania (Berlino, Heidelberg e Bad Wimpfen), Spagna (Albacete), Francia (Parigi) e Svizzera (Zurigo e Winthertur). I membri trovano nell’ensemble la migliore espressione di un lavoro di gruppo scoprendo quel raro affiatamento necessario per sviluppare qualsiasi progetto creativo.

Ancora, il 2 marzo si avrà il duo chitarristico composto da Mario Cosco e Ignazio Viola, vincitori di Concorsi nazionali e internazionali e che hanno svolto un’intensa attività concertistica, in Italia e in Europa, realizzando incisioni discografiche e revisioni per la pubblicazione a stampa di numerosi brani di autori contemporanei. Porteranno in scena lo spettacolo Forme, che abbraccia vari secoli di musica, nella ricerca di un rapporto tra le varie forme musicali che queste epoche hanno espresso.

Il 30 marzo sarà la volta di un duo di pianoforte a quattro mani, Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio, con il concerto Tra Francia e Germania. Come l’apertura, anche la chiusura della stagione sarà con un’orchestra di prestigio quale I Suoni del Sud, che vanta straordinari eventi televisivi in Italia e all’estero, come “Una Voce per Padre Pio Rai 1”, “Le note degli angeli Rai 1”, “Albano e Romina all’Arena di Verona”, “Una serata di stelle per il Bambino Gesù” condotto da Amadeus trasmesso nella Sala Nervi a Roma. Questo sarà il 5 aprile con il progetto Le armonie delle stagioni, Vivaldi e Piazzolla, con il Maestro concertatore e solista Ettore Pellegrino e il Bandoneon Fabio Furia, altri due solisti straordinari che vantano performance in tutto il mondo.

«La ventunesima edizione della stagione concertistica organizzata dall’associazione Onde Serene – ha detto il vicesindaco e assessore alla Cultura Michele Barile – rappresenta ormai da anni una costante per la nostra città e sta diventando una certezza anche per la sessione invernale. Ringraziamo il direttore artistico Giuseppe Nese per aver proposto una serie di appuntamenti di tutto rispetto che meritano piena attenzione da parte dell’amministrazione comunale e del pubblico termolese».