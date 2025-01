Atmosfera magica al concerto dell’Epifania della Corale Città di Termoli – Video

TERMOLI. Tanti applausi nella serata di ieri alla chiesa di San Pietro, per l’occasione divenuta auditorium per ospitare il concerto dell’Epifania della Corale Città di Termoli: un appuntamento imperdibile per iniziare l’anno con la musica.

Questo appuntamento, sottolineando l’accoglienza di padre Enzo Ronzitti, ha segnato la conclusione delle festività natalizie, dando il via al nuovo anno con un’esperienza musicale unica, in grado di trasmettere emozioni e riflessioni sul significato dell’Epifania.

Dalle ore 19:30 ha preso corpo (voce e note) una serata di grande musica, in cui la Corale Città di Termoli, diretta dal maestro Carmine Mascitelli e accompagnata al pianoforte della maestra Francesca Gesualdo, ha eseguito canti natalizi per celebrare la luce e la speranza tipiche di questa festa.

I BRANI ESEGUITI

30 Second Merry Christmas

Adeste Fideles

Joy to the world

Carol of the Bells

Astro del Ciel

Il Natale di Sant’Alfonso

Whyte Christmas

Advent Coventry Carol

We wish you a merry Christmas

Feliz Navidad

Regioice! Christ is born

All night all day

Oh happy day

Bis

Jolly Jingle

LA STORIA

L’Associazione “Corale Città di Termoli”, presieduta da Concetta Lisi, è un coro polifonico costituitosi nel maggio 1992 sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale della nostra cittadina adriatica. Essa, innestandosi in una realtà socio-culturale in continua crescita con l’obiettivo principale di divulgare il messaggio universale della musica arricchendosi nello stesso tempo di esperienze d’arte e di vita, intende lavorare ed impegnarsi per raggiungere traguardi sempre più importanti e rilevanti. La “Corale Città di Termoli”, composta da circa trenta coristi, attualmente è diretta dal Maestro Carmine Mascitelli. Essa si è costituita come Associazione, con il patrocinio del Comune nel febbraio 1996, ed è iscritta all’A.CO.M. (Associazione Cori Molisani) e alla FE.N.I.A.R.CO (Federazione Nazionale Italiana Associazione Regionale Cori) dal febbraio 1997. Ha partecipato a molte rassegne polifoniche, anche fuori regione.

Nel 1994-95-99 l’emittente radio televisiva di Vasto, TRSP, ha registrato e trasmesso un suo concerto; nel giugno 1995, presso il Palatour Perla di Bitritto, ha partecipato, insieme all’Orchestra Sinfonica “Piccinni” di Bari alla manifestazione “Un Concerto per la Vita” (patrocinio della Regione Puglia – CRAL – TELECOM). Un’importante impegno è stato quello del 14 giugno 1997: in quella data la “Corale Città di Termoli” ha collaborato, insieme al coro ed all’orchestra del Conservatorio “L. Perosi” di Campobasso, alla rappresentazione dell’opera lirica “L’Elisir d’amore” di Gaetano Donizetti, in occasione del bicentenario dei natali dell’artista bergamasco, tenutasi presso il Teatro Savoia di Campobasso. Il 2-3 giugno 2004 per la celebrazione del decennale dell’A.CO.M., ha partecipato al coro lirico sinfonico dell’associazione, in collaborazione con l’orchestra sinfonica del Molise, diretta dai Maestri Franz Albanese e Michele Gennarelli. L’esibizione si è tenuta al Teatro Savoia di Campobasso ed al Palazzetto dello Sport di Riccia.

La Corale Città di Termoli, ha due appuntamenti fissi a Termoli nell’arco dell’anno: Il “Concerto Estate…” (nell’agosto 2009 è nata la prima rassegna cori “Concerto Estate…”) e il Concerto di Natale ”Notte di Luce”. Inoltre esegue concerti su richiesta anche fuori regione. Nell’ambito dell’A.CO.M., partecipa all’appuntamento della Rassegna “Cori di Primavera” e Rassegna Cori “Natale in Canto”.