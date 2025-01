Campomarino ha brillato di mille luci e occhi felici

CAMPOMARINO. Campomarino ha finalmente avuto il Capodanno che meritava, tra le luci accese del palco, la musica giusta e il format anni 2000 finalmente abbiamo visto gente felice, persone che non hanno avuto bisogno di ricorrere ad altro per stare bene, con gli amici del solito caffè, quelli del classico aperitivo e la gioia di stare uniti alla propria comunità.

Le aziende che hanno reso possibile ciò non solo hanno dimostrato quanto si possa essere uniti anche nelle divergenze ma hanno dato un peso specifico diverso a quella che spesso viene definita “voglia comune” di solidarietà.

L’Amministrazione comunale dal canto suo ha messo tutta la buona volontà per rendere possibile anche un evento che sembrava difficile dal punto di vista prettamente organizzativo.

Gadget, abbracci, sorrisi, gente innamorata e gente che incrociava gli occhi tra un passante e l’altro, scoperte preziose e baci sotto al vischio.

Campomarino ha unito tutti e ha reso magica una notte che per molti sarebbe stata in solitudine, scaldando gli occhi e il cuore.

Non sono mancati purtroppo atti vandalici che hanno compromesso i presepi costruiti con tanto amore dal popolo ma purtroppo le persone prive di senso sono ovunque ma ciò che dispiace di più è che lo abbiano fatto proprio al principio di un anno che forse avrebbe potuto vederli più coscienziosi.

Grazie Campomarino, di tutto

Mariachiara Sacchetti