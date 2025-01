La sfida finale di Nausica: «Voglio vincere assieme a voi»

TERMOLI. Ci siamo, stasera Miss Molise 2024, Nausica Marasca, si giocherà in finale il ruolo di “velina bionda” a “Striscia la notizia”, il tg satirico che ha fatto storia (e costume) su Canale 5, condotto in questo periodo dalla premiata ditta Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Inutile dire che tutto il Molise tifa per lei, questo il suo appello.

“Vi ringrazio per tutto il supporto ricevuto e vi chiedo ancora una volta di supportarmi nella finalissima di stasera. Ogni singolo voto è importante e conto su voi tutti”.