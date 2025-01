Partita gagliarda e Paolo porta via 50mila euro ad Affari Tuoi

MOLISE. Una lunga permanenza dietro ai pacchi del Molise, ieri sera, finalmente, la partita tanto attesa: il concorrente di Agnone, Paolo Scampamorte, ha portato a casa 50mila euro, dopo una sfida gagliarda al “dottore”, mediata dalla simpatia proverbiale di Stefano De Martino, sempre più calato nel ruolo che lo sta portando a vette di ascolto significative.

Insidie eluse con intuito, come la scelta di accettare l’offerta finale da 50mila euro, nel gioco tra i pacchi 13 e 14, dove ballavano 200mila euro e 20 euro. Decisione azzeccatissima, perché il rischio se percorso fino in fondo gli avrebbe riservato solo spiccioli, invece i 50mila euro serviranno per aiutare la famiglia a crescere.